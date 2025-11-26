Yılın son MGK toplantısı başladı
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.27'de başladı. 2025 yılının son MGK toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ile süreçte TBMM'de kurulan komisyonun faaliyetlerinin değerlendireceği belirtildi. Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika