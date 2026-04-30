Yıldırım: 'Sınır güvenliği kadar iç birlik de önemli'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Güvenlik Meseleleri ve Çözüm Önerileri" paneline katıldı.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Güvenlik Meseleleri ve Çözüm Önerileri" başlıklı panelde konuşan Vali Aydoğdu, günümüzde Türkiye açısından önemi giderek artan güvenlik konularının ele alındığı panelin Erzincan'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Panelde değerlendirmelerde bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım ise sınır güvenliği kadar ülke içindeki birlik ve beraberliğin de önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin en büyük gücünün genç nüfusu olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, bir asırlık birikim üzerine inşa edilen ve Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada söz sahibi yapmayı hedefleyen bir anlayışı temsil ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından panelin ilk oturumu gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı