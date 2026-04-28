Yıldırım'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere dikkati çekerek, ülkenin her türlü tehditten korunmasının güçlü liderlik ve kararlılık gerektirdiğini belirtti.

Terörle mücadele ve savunma sanayisine yapılan yatırımların önemine değinen Yıldırım, sürecin siyasi değil, milli bir mesele olduğunu ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı