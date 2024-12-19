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Bakan Tunç, cezaevlerinde açık görüş için tarih verdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-29 Aralık tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin yılbaşı nedeniyle açık görüş şeklinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında yapacakları görüşmeleri, yılbaşı nedeniyle açık görüş şeklinde gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Tunç, cezaevlerinde açık görüş için tarih verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hizbullah militanlarından sonra İşidliler de tahliye edilmişler. Yurt dışı yasağı konulmuş ama nerede oldukları bilinmiyormuş

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