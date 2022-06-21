Yiğit Bulut, Babacan'a meydan okudu: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım

Ankara Kızılay'da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısıyla tabelasını defalarca değiştiren Saab Cafe'nin kendi adıyla yaptırdığı tabelasının açılış töreninde bir emniyet amiriyle DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma çıkmıştı. Yeneroğlu, açılış sonrası tabelanın kaldırılmasını isteyen emniyet amirine, "Kızılay'ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" demişti.

EMNİYET, OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da Somalilerin işlettiği bir kafenin tabela açılış töreninde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Yeneroğlu'dan "teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili" diye bahsedilen açıklamada, emniyet amirinin "nahoş kelime kullandığı için uyarıldığı" belirtildi ve "Söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

BABACAN, DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Babacan, "Geldiğimiz noktada, iç güvenliği sağlamakla görevli bir kurum üzerinden hem vekilimiz Sayın Yeneroğlu hem de halk tehdit edilmektedir. Şunu herkes bilmelidir ki hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak sağlayamaz, haddine değil. Kamu gücünü kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. Bir kamu kuruluşu üzerinden haksızlığı ve hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlanamaz." diye konuştu.

YİĞİT BULUT'TAN BABACAN'A: VAR MI CESARETİN?

Babacan'ın Erdoğan'a gösterdiği tepkinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Babacan'a çağrıda bulundu.

Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk polisine ağza alınmaz hakaretler eden deva partisi "milletvekili" Yeneroğlu "vekilmiş" saygı gösterilmeliymiş! Ben Deva partisi milletvekiliyim diyen bu şahsa soralım; sen Deva partisinden seçime girdin ve parti logo ve ambleminle mi seçildin! Utanma olmayınca!! Türk Düşmanlığı aklını almış arkadaş, sana bir İslam düşünürünün cümlesini hatırlatayım; DÜRÜSTLÜK HALKIN SEÇTİĞİ YERDE OLMAKTIR… Unutanlara da hatırlatayım; Yeneroğlu, bir şekilde ele geçirilmeden önce AK PARTİ listesinden seçildi!

20 senelik ekonomi politikasının 16 yılını yöneten, hayatını Erdoğan'a borçlu Babacan'a bir hatırlatma; Bank Asya'yı 1,5 milyar dolara Ziraat Bankası'na satmaya çalıştığın o gece; sen, ben ve sayın Başbakan Erdoğan arasında neler yaşandı! Var mı cesaretin! FOX Haber'de konuşalım!"