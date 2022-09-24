Yığılcalı fındık üreticilerine büyük kolaylık

DÜZCE(İHA) –AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Yığılca'da açılan TMO ofisinin fındık üreticisine büyük kolaylık getirdiğini belirterek "Yığılcalı fındık üreticileri fındığını Alaplı yada Düzce Merkeze götürüyorlardı. Açılan alım merkezi fındık üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık alınıma başlandı. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk özlü ve partililer ile birlikte Yığılca ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundular. Yığılca'da açılışı yapılan TMO'ya ait fındık alım merkezini ziyaret eden AK Parti heyeti alımlarla ilgili TMO yetkililerinden bilgi aldılar, çiftçilerle sohbet ettiler.

İl Başkanı Keskin,

"AK Parti teşkilatları olarak Yığılca ilçemizdeyiz. Bugün ilçemizde TMO'da fındık alımları başladı. Yığılca ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte bizlere destek olanlara teşekkür ediyoruz. Yığılca'da açılan TMO çiftçilerimize büyük kolaylık sağladı. Bundan önce fındık üreticilerimiz ürünlerini Düzce Merkeze ya da Zonguldak'ın Alaplı ilçesine götürüyorlardı. Buranın açılmasıyla oralara gitmekten kurtuldular hayırlı olsun diyorum" dedi

Özlü'den Yığılca'ya teksi durağı

Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Yığılca ilçesindeki taksici esnafına bir durak hediye ettiğini belirterek "Belediye Başkanımız buraya yapmış olduğu ziyaretlerde, teşkilat çalışmalarımızda burada taksici esnafına taksi durağı hediye etmişti. Bugün bir diğer ticari taksi durağını buraya getirdi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Buranın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Yığılca ilçe ziyaretine İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve partililer katıldı. - DÜZCE