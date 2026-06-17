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DMM: 'AP'nin Türkiye'ye yönelik raporuyla yeşil pasaporta seyahat dönemi bitti' iddiaları asılsız

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Parlamentosu raporuyla yeşil pasaportla vizesiz seyahat hakkının bittiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklamasını yaptı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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