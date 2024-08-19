Yerli ve Milli Parti Lideri Teoman Mutlu: CHP Evcilik Oynar Gibi Muhalefetçilik Oynuyor

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "CHP kendi koltuk mücadelesinden fırsat bulup da radikal ve sonuç alıcı hiçbir muhalefet yapmıyor. Evcilik oynar gibi muhalefetçilik oynuyor" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada erken seçim ile ilgili, "Yerel seçimden birinci parti çıktığı ve belediyelerde iktidar olduğu için mecburen CHP'yi konuşuyoruz. Diğer partiler 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sıfırlanınca mecburen alternatif olabilir mi diye CHP'ye bakıyoruz. Biz, Yerli ve Milli Parti olarak hazırız ve bunda şüphe yok. Fakat seçime kadar film izler gibi evcilik oyunu oynayan CHP'Yİ izleyemeyiz. Onları uyarmakta eleştirmekte bizim görevimizdir. CHP iktidara geleceğini bile bile erken seçim istemedi. Çünkü ekonomik buhranı yönetemez. Seçimden kaçtı. CHP, Can Atalay için niye meclisi toplantıya çağırdı. Sonucun böyle olacağını bilmiyor muydu? CHP, meclis yönetme sırası kendisinde iken bu hakkı gasp edilince niye toplantıya katıldı? Bu kadar acizlik olur mu? Kısacası, CHP kendi koltuk mücadelesinden fırsat bulup da radikal ve sonuç alıcı hiçbir muhalefet yapmıyor. Evcilik oynar gibi muhalefetçilik oynuyor. Bu kadar ürkek, bu kadar çekingen olan muhalefet seçimde faturasını ağır öderse, kimse şaşırmasın. Yerli ve Milli Parti patlama yaparsa da yine kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.