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Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı

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Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" şeklinde skandal açıklama yapan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanırken, şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

DEM PARTİLİ EŞ BAŞKAN GÖZALTINDA

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giderek skandal açıklamalara imza atan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Birsen Orhan polis ekiplerince gözaltına alındı.

HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMIŞTI

Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." diyerek herkesi 'mücadeleye' çağırıp, Tunceli halkını sokağa davet etmişti.

Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAlkurt:

Dersimin tam tarihcesini biri BU kadina anlatsin..Teröre gecit yok

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Görün CHP liler ortağınız Dem partililer ne diyor.Bu kadarda olmazsınız. Bunların akp söyletiypr dimi. Boşuna demiyorum siz çakma Atatürkçüsünüz.Gerçek CHP li olamazsınız.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Ülke Kaddafi ve Saddamın son dönemlerinde ki haline geldi

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Haber YorumlarıBartuhan:

Seni bir verseler güzelce onarırız da ah işte

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Haber YorumlarıFurkan inci:

bunların avukatı özel ve imamogluda alınmalı

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Anırta anırta çhökün

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Ülke bizim istediğimiz gibi Kayyum atarız

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

CHP sana diyor hadi cevap ver. ???? Veremezsin belediyelerin diyetini öde öde bitmedi. 1937 de chp vardı başkomutan Atatürk ün. Emri ile asi eşkiya nın başı ezildi diyin. Oy verecem chp ye. Diyemezsiniz çünkü sizin Atatürkçülüğünüz menfaat için

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Sakın kimse sokağa cikmasin bunlar iktidarın kışkırtma politikaları ekonominin kötü gidisini ve diğer bütün beceriksizliklerini birilerinin üstüne yıkma derdindeler sakın ha sakın sokağa cikmayinerken seçim üzeri çalışmalar bunlar

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Özgür yokmu artık temiz çamaşır falan götürür ziyarete gider iken

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