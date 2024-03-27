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Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı

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Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.

SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

2023 YILINDA 300 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Öte yandan kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

hakan demirdogen:

Şehirlerde çalışıp ikamet eden seçim zamanı memleketinde oy kullananlara da bir ceza kesilmesi gerekli. Akrabası muhtar olacak diye büyükşehirlerden memleketine seçim göçü yaşanıyor. Seçimin kaderiyle oynuyorlar bu kişiler. Buna bir önlem alın artık...Bunları tespit etmek bu devirde çok zor olmamalı..

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Erkan ŞENER:

Her seçimde aynı nakarat

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Yusuf Yaşar:

Oy kullanmanın demokratik bir hak olduğu kadar sandığa gitmemek de demokratik bir hak olarak kabul edilmeli.

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Harun Bağkıran:

Boykot edenler sandığa giderse akp zararlı çıkar. Bence bu şeylerden uzak dursun??

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Ahmet Nazlıgül:

Daha neler göreceğiz bakalım insanları kendilerine mahkum ediyorlar ben depremde yaşadığım şehirde yoktum onada ceza var mı ceza gönderen

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