Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak

CHP'de değişim mesajları vererek yeni bir yol açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ancak hala açık bir şekilde genel başkanlığa aday olup olmayacağını açıklamadı. Yerel seçimlere aylar kala İBB başkanlığı adaylığı da muamma. Attığı adımlar merakla takip edilirken İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek olduğu değerlendiriliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim fırtınasını başlatan isim oldu. Ancak açıkça CHP genel başkanlığına adaylığını ilan etmeyen İmamoğlu'nun ne yapacağı merakla bekleniyor. İmamoğlu'nun ya İBB başkanlığına yeniden aday olacağı, ya da genel başkanlık mücadelesi vereceği ya da İBB'nin başında kalıp Özgür Özel'i CHP'nin başına geçirerek ortak bir yol izleyeceği öngörülüyor.

HER YOLUN BİR ZORLUĞU VAR

İBB başkanlığı ya da CHP genel başkanlığı arasında bir yol ayrımında olan Ekrem İmamoğlu'nn önündeki 3 seçenek de zorlu görünüyor. Sözcü'den İsmail Saymaz'a göre ilk yol, İBB Başkan­lığına aday ol­mak. Ancak İmamoğlu kazanmak için ittifak oylarına da ihtiyacı olacak.

İkinci yol ise CHP liderliğine aday olmak. Bu da kurultayda açıkça Kılıçdaroğlu ile çarpışmak demek. Ve bakıldığında gerekli olan delegelerin çoğunluğu Kılıçdaroğlu'ndan yana görünüyor.

Üçüncü yol ise Özgür Özel'le ortak bir yol yürümekten geçiyor. Kulislerde İma­moğlu'nun değişimin fiili lideri olduğu, ancak İBB'yi teslim etmemek adına CHP'nin genel başkanlığını Özel'in üstleneceği bu senaryo sıklıkla dillendiriliyor.

HAFTAYA AÇIKLAYACAK

Seçim ve kurultay öncesinde vakit daralırken İmamoğlu, üç senaryodan birini tercih ederek 1 hafta içerisinde yol haritasını kamuoyu ile paylaşacak.