Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

AA - Zeynep Çelikkol - Politika
 - Güncelleme:
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin İzmir il kongresine katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Karabağlar ilçesindeki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Yılmaz, enerji, tarım ve dijitalleşme alanlarında projelerinin olduğunu söyledi.

Yenilik Partisinin Türkiye'de "farklı işler yapmak istediğini" kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Benim önceliklerim AKP'nin öncelikleri ile örtüşmüyor, CHP'nin öncelikleri ile örtüşmüyor. İYİ Parti'nin ve diğerlerinin öncelikleriyle de örtüşmüyor. Çünkü ben bu düşünceyi, sadece iki tane salonda kasaba politikacılarına laf yetiştirerek öğrenmedim. Ben bu düşünceyi Musul'da öğrendim, Avrupa Birliği'nde öğrendim, Amerika'da öğrendim, Asya'da öğrendim, geldim, toparladım. Bunun üzerine çıktım ve memleketime daha fazla nasıl bir şey yapabilirimin derdindeyim."

Tek liste ile gidilen seçimde Mert Metin, İzmir il başkanlığına getirildi.

Kongreye, Yenilik Partisi Genel Başkan yardımcıları Bülent Yılmaz, Ayşe Ünlü, Mesut Can Yılmaz'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.

AA / Zeynep Çelikkol - Politika

Yenilik Partisi Mustafa Necati Karabağlar İzmir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title