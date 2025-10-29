Yeniden Refah ve Gelecek Partisi Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisinin yeni genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Davutoğlu ve Erbakan, ortak basın açıklaması yaptı.

Konuşmasına Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Davutoğlu, yeni genel merkezleri için "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Erbakan ve heyetine teşekkür etti.

Erbakan ise yeni parti binasının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisinin ittifakına" ilişkin soruyu yanıtlayan Erbakan, Davutoğlu ile uzun zamandır temas halinde olduklarını söyledi.

Türkiye'de iki kutuplu hale gelen siyasete karşı umut olacak alternatifler noktasında görüşme yaptıklarını dile getiren Erbakan, "Birlikte çalışma noktasında bir sürekliliğimiz var. Bundan sonra da bu birlikte çalışma iradesinin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Daha da sık şekilde istişareler, görüş alışverişleri ve birlikte çalışma süreçleri devam edecek." dedi.

Davutoğlu ise iki kutuplu siyasetin dışında üçüncü bir yolun oluşturulması gerektiğini ifade etti.