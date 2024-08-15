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Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video

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31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum Aziziye'de belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Akpunar'ın daha önce kendisine yöneltilen "Parti değiştirir misiniz?" sorusuna verdiği yanıt ise gündem oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum'da başka partilerden belediye başkanı seçilen 3 isim Ak Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar ve Yeniden Refah Parti'sinden Köprüköy Belediye Başkanı seçilen Nevzat Karasu partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldılar.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Ak Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Bu katılımlarla birlikte Ak Parti'nin Erzurum'daki belediye sayısı 9'dan 12'ye yükseldi. Bu partilerden belediye meclis üyesi seçilenlerin Ak Parti'ye geçip geçmeyeceği henüz netleşmedi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Yeniden Refah'tan seçilmesine rağmen AK Parti saflarına geçen isimlerden biri olan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, daha önce kendisine yöneltilen "Parti değiştirir misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Akpunar bu soruya "İktidarın gücüne karşı kaç kişi çıkar? Bir Emrullah Akpunar çıkar. Bu partiden geldim, bu partiden giderim" yanıtını vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Emrullah Akpunar Emrullah Akpunar AK Parti AK Parti Aziziye Erzurum Refah Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (13)

Mücahit Kılıç:

Para icin neler yapmazlar neler

130
4
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

bu sıcakta fırıldak kullanmak iyidir insanı ferahlatıp serinletir

105
3
yanıtYanıtla
Sessiz ciglik:

Erzurum yine sasirtmadi

69
4
yanıtYanıtla
Mülayim sert:

Gerçekten sözünün eri verdiği sözün sonuna kadar arkasında duran eğilip bükülmeyen menfaate göre şekil almayan güvenilir adam gibi adammış

61
3
yanıtYanıtla
Üveys Uyanık:

insana benzemiyor

39
0
yanıtYanıtla
Mustapha Kose:

satilmiş . insande biraz onur olur

28
1
yanıtYanıtla
Bülent Sedef:

:) :)

24
0
yanıtYanıtla
SUNSET null:

karakterine bakılırsa doğru yere gitmiş:)

17
1
yanıtYanıtla
Kemal Çiftçioglu:

Olgun Kızıltepe editörlüğü işte. Başlığa bak içeriğe bak

14
2
yanıtYanıtla
Gelir Geçer Her şey:

Hakikati bulmuş, tövbe etmiş, hidayete ermiş. İnsanın ömrü hep gafletle geçecek değil ya. Kendilerini takdir ederim.

1
3
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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