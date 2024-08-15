Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video

31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum'da başka partilerden belediye başkanı seçilen 3 isim Ak Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar ve Yeniden Refah Parti'sinden Köprüköy Belediye Başkanı seçilen Nevzat Karasu partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldılar.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Ak Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Bu katılımlarla birlikte Ak Parti'nin Erzurum'daki belediye sayısı 9'dan 12'ye yükseldi. Bu partilerden belediye meclis üyesi seçilenlerin Ak Parti'ye geçip geçmeyeceği henüz netleşmedi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Yeniden Refah'tan seçilmesine rağmen AK Parti saflarına geçen isimlerden biri olan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, daha önce kendisine yöneltilen "Parti değiştirir misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Akpunar bu soruya "İktidarın gücüne karşı kaç kişi çıkar? Bir Emrullah Akpunar çıkar. Bu partiden geldim, bu partiden giderim" yanıtını vermişti.