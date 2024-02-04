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Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun aday çıkarmaları için ödeme yaptığı iddiasına yanıt: Kim söylüyorsa gelsin ispatlasın

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NDAN PARA ALDIKLARI İDDİASINA YANIT VERDİ

Mehmet Altınöz'e dün tv100'deki programda, "Özellikle sizin 'Hayır' cevabınızda İmamoğlu'ndan 25 milyon, 30 milyon dolar gibi bir reklam ya da sponsorluk aldığınız iddialarına cevap vermek ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Altınöz, "Veririz tabii buyursunlar. Canlı yayındayız kim ne söylüyorsa buyursun söylesin" dedi.

Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun aday çıkarmaları için ödeme yaptığı iddiasına yanıt: Kim söylüyorsa gelsin ispatlasınYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz.

"BUNU KİM SÖYLÜYORSA GELSİN CANLI YAYINDAYIM"

"Yani Ekrem İmamoğlu Yeniden Refah'a arkadan aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde 'fonladı' iddiasına yanıtınız nedir?" diye sorulan Mehmet Altınöz, şu cevabı verdi; "İspata muhtaç tabii. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin canlı yayındayım. Kim yapmış bu konuşmayı? Bu parayı kim almış?"

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME OLMADI"

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile hiç görüşmediğini belirten Altınöz, CHP'den de herhangi bir görüşme olmadığını ve görüşme talebinin de gelmediğini aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeniden Refah Partisi Ekrem İmamoğlu Fatih Erbakan Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (3)

esrefpasali:

kafayi yediler, akla ziyan iddialar, agzi olan konusup gundem degistiriyor...

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Cemal Gökçek:

Nasıl bir ülke burası çalan caldıgıyla kalıyor hizmet vatan aşkı hepsi yalan cepleri karınları tok ama gözleri aç ölmeyecek gibi yaşıyorlar

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Vscorpion:

Firavun misali .... gibiler.

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