Yeniden Refah Partisi Yığılca İlçe Teşkilatı Açıldı

Yeniden Refah Partisi Yığılca İlçe Teşkilatının açılışı, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Kılıç, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki parti binasında gerçekleştirilen açılış programına katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Kılıç, Yeniden Refah Partisi Yığılca İlçe Teşkilatının iktidar yolculuğunda milli görüşe hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kılıç, "Bugünden itibaren yürüteceğiniz gayret ve çalışmalara, Yeniden Refah Partisinin Yığılca'dan en güzel başarıyla çıkması, sandıklardan rekor oyla çıkması için gayretle samimiyetle devam edeceksiniz." dedi.

Teşkilatı kuran ve ilçe başkanlığına seçilen Rıdvan Göçen ise Yığılca'da doğru siyaset yaparak vatandaşın teveccühünü kazanacaklarını söyledi.