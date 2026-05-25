Yeniden Refah Partisinde bayramlaşma programı belli oldu

Yeniden Refah Partisinin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Yeniden Refah Partisi, bayramın ikinci gününde, Doğru Yol Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, DEM Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, CHP, Türkiye İttifak Partisi ile bayramlaşacak.

Yeniden Refah Partisinin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanoğlu, MKYK Üyesi Ferhat Uysal, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci, Eskişehir İl Sorumlusu Şivekar Tütenk yer alacak.

Ziyaret heyetinde ise genel başkan yardımcıları Bilal Yıldırım ile Fatih Müjdeci, MKYK Üyeleri Melih Güner ile Abdülhamit Adak, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Baylan ve Gençlik Kolları GMYK Üyesi Mehmet Arslan bulunacak.