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Yeniden Refah Partisi'nden 17 kişi daha istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nden 17 kişi daha istifa etti
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Kırşehir'deki Yeniden Refah Partisi'nde 80 kişinin istifa etmesinin ardından bugün de 17 kişi istifa ettiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'in Kırşehir Teşkilatı'nda 17 kişi daha istifa etti. Böylece iki günde partiden istifa edenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Kırşehir'de dün Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Bülent Er, İl Başkan Yardımcıları Gökhan Satı, Ali Yaşar, İsa Öztürk, Osman Ateş, Olcay Karadağ, Abdullah Şengül, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er olmak üzere parti yönetiminden toplam 80 kişi, görevinden istifa etmişti.

17 İSTİFA DAHA

Bugün ise Yeniden Refah Partisi Mucur İlçe Başkanı Serkan Ekim ile birlikte teşkilat başkanı, halkla ilişkiler ve siyasi işler başkanı olmak üzere toplam 17 kişi istifa etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
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