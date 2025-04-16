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Yeniden Refah Partisi'nde İstifalar Büyüyor

Yeniden Refah Partisi'nde İstifalar Büyüyor
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Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığı'ndaki istifanın ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde birçok parti üyesi istifa etti. Toplamda 113 kişi partiden ayrılarak istifa dilekçesini sundu.

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığı'ndaki istifanın ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde ilçe başkanları ile parti üyeleri istifa etti.

Eski İl Başkanı Bülent Er'in istifasının ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde de ilçe başkanları ve aralarında yöneticilerinde olduğu çok sayıda kişi istifa etti. Partide yaşanan gelişmelerin ardından Mucur ilçesinde 17, Kaman ilçesinde 14, Boztepe ilçesinde ise 7 kişi partisinden istifa dilekçesini sundu. Partide yaşanan istifalarla ilgili resmi açıklama yapılmazken eski il başkanı Bülent Er, istifaları sosyal dağıtımda paylaştı. İl merkeziyle birlikte toplamda partiden 113 kişi istifa etmiş oldu. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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