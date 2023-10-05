Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Beyşehir'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Anadolu Buluşmaları programı kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Altınöz, partisinin hedeflerini ve seçim sonuçlarını paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Anadolu Buluşmaları programı kapsamında geldiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Altınöz, Yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanı değil, aynı zamanda geçim zamanı da vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nda 14 Mayıs seçimleri öncesinde bir protokol yaptıklarını hatırlatan Altınöz, bu protokolde 30 maddenin hayata geçmesini istediklerini vurgulayarak, "Bu 30 madde hayata geçerse şu anda Türkiye'de yaşayan insanlarımızın, 85 milyonun refaha kavuşmasının mümkün olacağını paylaştık." dedi.

Altınöz, partisinin 14 Mayıs seçimlerinde 1 milyon 527 bin oy aldığını, 5 vekille parlamentoda temsil edildiğini belirterek, aldıkları bu yüzde 3'lük oyu yerel seçimlerde daha da artırmak istediklerini söyledi.

Altınöz, daha sonra esnafı ziyaret etti. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kendisini ziyaret eden Altınöz'e tarihi Eşrefoğlu Camisinin minyatür çalışmasını hediye etti.