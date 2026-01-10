Haberler

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Bursalı bir isim

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Bursalı bir isim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Selçuk Efe'yi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'na atadı. Efe, 25 kişilik Başkanlık Divanı ve 117 kişilik Yönetim Kurulu'nu tanıttı, gençlere yönelik hedeflerini paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Bursalı Selçuk Efe, 25 kişilik Başkanlık Divanı ile 117 kişilik Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nu açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nde Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine Bursalı Selçuk Efe getirildi. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın tensipleriyle görevlendirilen Efe, partisinin 25 kişilik Başkanlık Divanı ile 117 kişilik Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nu kamuoyuna duyurdu.

Psikolojik Danışman ve Medya Yöneticisi olarak görev yapan Selçuk Efe, yaptığı açıklamada gençliğe yönelik hedeflerini paylaştı. Efe, "Kıymetli arkadaşlarımızla, 'Ezen ve Ezilenin Olmadığı Yeni Bir Dünya' hedefi doğrultusunda canla başla çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gören muhterem Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'a teşekkürlerimizi arz ediyor, tüm gençlerimizi Yeniden Refah Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu, son mahalleyi de YPG'den temizledi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere gece yarısı yeni operasyon! Aralarında Selen Görgüzel de var