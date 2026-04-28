Yeniden Refah Partili Bekin'den "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasına tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in, "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasının uluslararası hukukun yok sayılması anlamına geldiğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'ın, özellikle ABD ve İsrail tarafından stratejik manevra alanı şeklinde kullanılmaya çalışılmasının, son derece vahim bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in, "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasını eleştiren Bekin, "Hristodulidis'in, 'Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı' açıklaması, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den oluşan garantör ülkeler tarafından imzalanan garantörlük anlaşması çerçevesinde uluslararası hukukun yok sayılması anlamına gelmektedir." dedi.

Doğan Bekin, Kıbrıs'ın yeni bir kriz merkezine dönüştürülmeye çalışılmasının hiç kimseye fayda getirmeyeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ın stratejik öneminin GKRY tarafından ikircikli bir yaklaşımla küresel kolonyal güçlere pazarlanmaya çalışılmasının son derece vahim bir gelişme olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sonuç olarak, Yunanistan ve GKRY'nin ABD ve siyonist İsrail ile oluşturmaya çalıştıkları yeni stratejik hamle, milli güvenliğimizi tehlikeye sokabilecek boyutta olup, bu konuda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizi gerekli kılmaktadır."