Yeniden Refah Partili Bekin'den "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasına tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in, "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasının uluslararası hukukun yok sayılması anlamına geldiğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'ın, özellikle ABD ve İsrail tarafından stratejik manevra alanı şeklinde kullanılmaya çalışılmasının, son derece vahim bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in, "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasını eleştiren Bekin, "Hristodulidis'in, 'Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı' açıklaması, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den oluşan garantör ülkeler tarafından imzalanan garantörlük anlaşması çerçevesinde uluslararası hukukun yok sayılması anlamına gelmektedir." dedi.

Doğan Bekin, Kıbrıs'ın yeni bir kriz merkezine dönüştürülmeye çalışılmasının hiç kimseye fayda getirmeyeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ın stratejik öneminin GKRY tarafından ikircikli bir yaklaşımla küresel kolonyal güçlere pazarlanmaya çalışılmasının son derece vahim bir gelişme olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sonuç olarak, Yunanistan ve GKRY'nin ABD ve siyonist İsrail ile oluşturmaya çalıştıkları yeni stratejik hamle, milli güvenliğimizi tehlikeye sokabilecek boyutta olup, bu konuda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizi gerekli kılmaktadır."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu