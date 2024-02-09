Yeniden Refah, "Sakarya ve Kocaeli'ni istedik" dedi, AK Parti cephesinden yanıt geldi

CNN Türk'te Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile yaşanan ittifak kriziyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KONUŞULANLARIN DIŞARI SAÇILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yeniden Refah Partisi ile bu süreçte 4 toplantı yaptıklarını ifade eden Yavuz, "Nurettin Taş Bey, Doğan Ayda Hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Karşı gurup konuşuyor mu? Orda konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Doğan Hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım 'Ben böyle demedim' ki dedim. Ben ne dediğimi biliyorum. Her bilgiyi açıklamak durumunda değiliz. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. Bir problem yok. 1 Şubat'ta oturduk. 5 Şubat'a kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Bizim sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok" dedi.

YENİDEN REFAH, SAKARYA VE KOCAELİ'Nİ Mİ İSTEDİ?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın büyükşehirlerde ittifak yapmak için AK Parti'den Sakarya ve Kocaeli'ni istedikleri yönündeki sözlerine de yanıt veren Yavuz, "Bir kısım büyükşehirler, bir kısım küçük şehirler olmak üzere bir teklif getirdiler. Biz de bunun olamayacağını söyleyip karşı teklifte bulunduk. Yani denildiği gibi bizimkisi sadece meclis üyeleri ile sınırlı olacak bir teklif değildi. Ben o masada Sakarya'nın adının geçtiğini hatırlamıyorum. Kocaeli ve Malatya geçti ama Sakarya'nın geçtiğini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

AK PARTİ ADAYLARINI GERİ ÇEKER Mİ?

AK Parti'nin Büyükşehir adaylarını geri çekip Yeniden Refah'a adaylık verip vermeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Yavuz, "Çok kolay olmaz. Belli bir süreçten geçerek o isimlere karar verdik" ifadelerini kullandı.