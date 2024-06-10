Yeniden Refah Adana İl Başkanlığına atama gerçekleşti

Yeniden Refah Adana İl Başkanlığına atanan Özkut Özdemir, görevi Selahattin Baysal'dan devraldı.

Özdemir ve Baysal, bir otelde gerçekleşen toplantıda gazetecilerle buluştu.

Özkut Özdemir, toplantıda, çözüm odaklı siyaset anlayışını benimseyeceklerini belirterek, "Şehrimizin ekonomik kalkınması, istihdamın artması, sosyal hizmetlerin ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için çalışacağız." dedi.

Parti olarak kente daha fazla katkı sağlamak için kararlı şekilde çalışacaklarını anlatan Özdemir, kendisini bu göreve layık görenler ile görevi devraldığı Baysal'a ve partililere teşekkür etti.