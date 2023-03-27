Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı depremi mi var? Elif Erbakan sessizliğini bozdu

Yeniden Refah Partisi'nin ani bir kararla Cumhur İttifakı'na katılması ve Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından parti içinde fikir ayrılıkları yaşandığı gündeme gelmişti. İttifaka katılma kararına karşı çıktığı iddia edilen isimlerden biri olan Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan, "Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile yapılan görüşmeler sonucu Cumhur İttifakı'nda olmayacaklarını söylemiş ve cumhurbaşkanı adaylığını açıklamıştı. Birkaç gün sonra ani bir kararla Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah'ta parti içinde fikir ayrılıkları olduğu ve özellikle gençlerin bu karada tepki gösterdiği dile getirilmişti.

"ALINAN KARARIN ARKASINDAYIZ"

Fatih Erbakan'ın kararına karşı çıkanlardan birinin de Elif Erbakan olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili Gazete Kapı'dan Nebahat Koç'un sorusunu cevaplayan Erbakan, "Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah" dedi.

"BAŞLANGIÇTA KARŞI ÇIKMIŞTI"

YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal ise "Elif Erbakan hanıme­fendi Hocamın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümle­lerle Cumhur İttifakı'na karşı olduğunu ifade etti. Erbakan Hoca'nın damadı, Elif hanımın eşi de 'katılalım' dedi. Top­lantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, 'Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız' dediler" açıklamalarında bulunmuştu.