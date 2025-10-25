Yeniden Doğuş Partisi'nden Erken Seçim Çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yeniden Doğuş Partisi (YDP), ülkede gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nde erken seçim çağrısında bulundu.

KKTC'deki Yeniden Doğuş Partisi (YDP), ülkede 19 Ekim tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni topladı.

Toplantı sonrasında YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz'ın imzası ile görüşmelere ilişkin başlıklar kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son derece olgun ve demokratik bir ortamda tamamlandığı ifade edildi. YDP'nin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın başarısını ve kucaklayıcı tutumunu da tebrik ettiği aktarılarak, "Bu söylemlerin uygulamada da ortaya konulmasını bekliyoruz" denildi. Parti ayrıca, Erhürman'ın Kıbrıs meselesinde Türkiye ile birlikte hareket edeceği yönündeki açıklamalarının memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından oluşan siyasi tabloyu dikkate alarak erken seçimin gerekliliğine dikkat çekilerek, "Partimiz başta olmak üzere her üç iktidar partisinin de bu mesajı iyi okuması ve en uygun bir tarihte erken seçime gitmesi elzemdir. YDP bu konuda gerekeni yapacaktır" denildi. - LEFKOŞA