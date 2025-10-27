Haberler

Yeni Yönetmelikle Kişiselleştirilmiş İleri Tedavilere Güçlü Adım

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 24 Ekim'de yayımlanan yeni yönetmelikle laboratuvar ve kliniklerin entegrasyonunu sağladıklarını ve kişiselleştirilmiş ileri tedavilere yönelik mevzuat altyapısını tek çatı altında topladıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "24 Ekim'de yayımlanan yönetmelik ile önemli bir adım attık. Laboratuvar ve klinikleri entegre ederek, kişiselleştirilmiş ileri tedavilere zemin hazırlayan, tanıdan tedaviye uzanan tüm süreci kapsayan mevzuat altyapısını tek çatı altında topladık" dedi.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda 24 Ekim'de yayımlanan yönetmelik ile önemli bir adım attık. Laboratuvar ve klinikleri entegre ederek, kişiselleştirilmiş ileri tedavilere zemin hazırlayan, tanıdan tedaviye uzanan tüm süreci kapsayan mevzuat altyapısını tek çatı altında topladık. Bu düzenleme ile dünyaya örnek teşkil edecek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yeni düzenleme ile tıbbi laboratuvarlar, genetik tanı merkezleri ve ileri teknoloji tedavi laboratuvarlarını tek bir sistemde bütünleştirerek tanı, tedavi ve Ar-Ge süreçlerini daha uyumlu hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmeliğin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Memişoğlu, "Laboratuvar ve klinik koordinasyonunu sağlayacak bir yapı kurarak, kişiselleştirilmiş ileri tedavilerin uygulanmasını mümkün kılacak mevzuat altyapısını oluşturduk. Her bölgede kapsamlı laboratuvarlar kurarak tanı hizmetlerini hızlandıracak ve erişimi kolaylaştıracağız. Kaliteyi artırmak amacıyla tüm laboratuvarlarda dış kalite kontrol programlarına katılımı genişleterek zorunlu hale getirdik. Bu bütüncül yapıyla laboratuvar tıbbında çok daha nitelikli işlere imza atacağımıza inanıyor, yeni yönetmeliğin ülkemize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

