Yeni Yol Partisi'nden Uyuşturucu Bağımlılığına Çözüm Çağrısı

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin "Bağımlılık değil, bağ kuran bir toplum için TBMM'yi göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de gerçekleştirilen bir toplantıda, ülkenin dört bir yanından gelen bağımlı çocukların anne ve babaları, sağlık profesyonelleri, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Türkiye'de, çocukların madde ile 9 yaşında tanıştığını ifade eden Esen, bunun, halk sağlığı sorunu, güvenlik meselesi ve insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

Çocukları uyuşturucudan korumak için sağlıklı dopamin kanalları yaratmak zorunda olduklarını belirten Esen, her çocuğun fiziksel aktiviteye ve spora erişiminin ücretsiz ve düzenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bağımlılık değil, bağ kuran bir toplum için TBMM'yi göreve çağırıyoruz." diyen Esen, uyuşturucu ile mücadelede ideal tedavi süresinin 3 yıl olduğunu dile getirdi.

Toplantıya katılan annelerin, en çok "yalnızlık" duygusundan yakındığını aktaran Esen, önerilerini şöyle sıraladı:

"Satıcı kanalların kökünü kurutacak emniyet tedbirleri alınmalı. DEVA Partisi eylem planımızda özellikle belirttiğimiz toplumun röntgenini çekip, riskli bireyleri takip edebilecek 'mahalle sosyal hizmet birimleri' kurulmalı, özellikle gebelikte madde kullanımını izleyen ve müdahale eden önleyici ekipleri oluşturulmalı. Maddeden temizlenmiş gençlerin hayata tutunmasını sağlayacak eğitim, iş ve sosyal hayat becerilerini destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak çok paydaşlı projeler geliştirilmeli."