Yeni Yol Partisi, 'Terörsüz Türkiye' raporunu TBMM'ye sundu

YENİ Yol Partisi 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim ettikten sonra TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kaya, "Yeni Yol Grubu olarak bugün raporumuzu Meclis Başkanımıza arz ettik. Raporların tamamlanmasından itibaren Meclis Başkanımızın uhdesinde komisyonun ortaklaşabileceği bir rapor hazırlığı ile ilgili çalışma olacak. Biz de bu çalışmalara hem raporumuz hem de istişarelerle gerekli katkıyı vermeye devam edeceğiz. Raporumuzda sürecin önemini, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden bu olayların güvenlikçi politikaların yanında mutlaka başka enstrümanların da devreye alınmasıyla ülkemizin çatışma, şiddet ve terör ortamından kurtulması gerektiğine dair kanaatlerimizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise Türkiye'nin önüne gelen fırsatın heba edilmemesi gerektiğini belirterek, "Sürecin zehirlenmeden sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaman yönetiminde gecikme olduğuna dair bir kanaat var. Ortak raporun bir an önce yayınlanarak yasama faaliyetlerine geçmemiz gerekiyor" diye konuştu. Ekmen ayrıca adalet, demokrasi ve hukuk devleti alanında atılacak adımların gecikmemesi gerektiğini ekledi.

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de "Komisyon çalışmalarının sonuna geldik. Öyle umut ediyoruz ki, Ocak ayı içerisinde yasal düzenlemeler Genel Kurul'dan geçer. Artık Türkiye ve bölgemizde bir daha terörden bahsedilmeyecek, kalıcı barışın tesis edildiği, kardeşlik ikliminin kurulduğu günleri hep birlikte yaşama umudu taşıyoruz. Bu manada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de grup olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi.