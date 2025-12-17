Haberler

Yeni Yol Partili Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundukları raporu paylaştı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundukları raporda terörle mücadelede güvenlik politikalarının yanı sıra temel hak ve özgürlüklerin de korunması gerektiğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporda yer alan görüş ve önerilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin raporunu bugün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğunu belirtti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Kaya, "Raporumuzda, böyle bir sürecin önemini, 40 yılı aşkın süredir devam eden bu olayların güvenlik politikalarının yanında mutlaka başka enstrümanlarla da devreye alınarak Türkiye'nin artık bu çatışma, şiddet ve terör ortamından kurtulması gerektiğine dair kanaatlerimizi ortaya koyduk." dedi

Türkiye'nin çok uzun süredir terörle mücadele ettiğini dile getiren Kaya, "Raporumuzda örgütün silahlı fiili varlığına son verme ile ilgili iradesini, kararını ve bunu da hayata geçirebilmesine ilişkin sahada attığı adımları daha da hızlandırabilecek bu fiili varlığına son vermeye imkan verecek yasal adımları atmamız gerektiğini düşündük ve buna dair bir perspektif ortaya koyduk." diye konuştu.

Kaya, raporlarında "güvenlikçi politikalar nedeniyle ötelenen temel hak ve hürriyetler ile özgürlükçü politikalara" da yer verdiklerini söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de ele geçirilen bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Zaman yönetiminde gecikme olduğuna dair kanaat var. Ortak raporun bir an önce yayınlanarak yasama faaliyetlerine geçmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili ve Komisyon üyesi Mustafa Bilici ise Komisyon çalışmalarında sona gelindiğini anımsatarak, "Öyle umut ediyoruz ki, ocak ayı içerisinde yasal düzenlemeler Genel Kuruldan geçerek artık Türkiye'de ve bölgemizde bir daha terörden bahsedilmeyecek. Kalıcı barışın tesis edildiği, kardeşlik ikliminin kurulduğu günleri hep birlikte yaşama umudunu taşıyoruz. Biz, grup olarak destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title