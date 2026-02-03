Haberler

Yeni Yol Partili Kısacık, hükümetin afetle mücadele politikasını eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, sel afetleriyle ilgili hükümetin planlama hatalarına dikkat çekerek, siyasi polemiklerin bir kenara bırakılıp acil çözüm üretme çağrısında bulundu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, selle mücadelenin çok boyutlu bir faaliyet olduğunu, bu nedenle hem merkezi yönetimlere hem de yerel yönetimlere görev düştüğünü belirtti.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana ve Mersin'de yaşanan seli hatırlatarak hükümet politikalarını eleştirdi.

Sel sonrasında "siyasi polemik" yaşandığını ileri süren Kısacık, "Hem iktidar hem de yerel yönetim temsilcilerine çağrım bir an önce sel afeti üzerinden siyasi polemik üretmekten vazgeçip bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması için çözüm üretme çabasına girmeleridir." diye konuştu.

Kısacık, selle mücadelenin çok boyutlu bir faaliyet olduğunu, bu nedenle hem merkezi yönetimlere hem de yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirterek, selin bir doğa olayı olduğunu ancak merkezi idare ile yerel yönetimlerin hatalarının ve ihmallerinin bu doğa olayını afete dönüştürdüğünü söyledi.

Adana ve Mersin'deki selde hükümetin planlama hatası yaptığını iddia eden Kısacık, "Taşkınla mücadele çerçevesinde AFAD bünyesindeki 111 iş makinesinin tamamı 2024 yılından bugüne sadece Karadeniz Bölgesi'ndeki 14 ilde dere ıslahı yapıyor. Karadeniz Bölgesi dışında Türkiye'nin hiçbir iline iş makinesi gönderilmemiş. Siz hangi kriterlere göre 111 iş makinesinin tamamını sadece bir bölgeye gönderdiniz?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
10 canın ardından ders alınmadı! Aynı firmaya ait otobüse ceza

10 canın ardından ders alınmadı! Aynı firmaya ait otobüse çifte ceza