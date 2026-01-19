Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Piar Araştırma 2026 yılına ait ilk seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ocak ayında 26 ilde 2120 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, CHP yüzde 34,5 oy alırken AK Parti ise yüzde 32,6 oy aldı. Ankette önceki genel seçimde yüzde 9,6 alan İYİ Parti'nin yüzde 4,8 oy aldığı görüldü.
- CHP'nin oy oranı yüzde 34,5, AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6 olarak ölçüldü.
- İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 4,8'de kaldı.
- MHP'nin oy oranı yüzde 9,2, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8,7 seviyesinde kaydedildi.
2026 yılının ilk seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Piar Araştırma tarafından ocak ayında gerçekleştirilen çalışmada, seçmenin güncel siyasi tercihleri ölçüldü.
26 İLDE 2120 KİŞİYLE YAPILDI
Anket kapsamında 26 ilde toplam 2120 katılımcıya, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo dikkat çekti.
AK PARTİ VE CHP ARASINDA KIYASIYA YARIŞ
Anket sonuçlarına göre CHP, önceki ölçümlere kıyasla oy oranını 1,7 puan artırarak yüzde 34,5'e ulaştı. AK Parti ise yüzde 32,6 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki farkın yaklaşık 2 puan olduğu görüldü.
MHP VE DEM PARTİ KAFA KAYAFA
Araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 9,2 olarak ölçülürken, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8,7 seviyesinde kaydedildi.
İYİ PARTİ'DE BÜYÜK KAYIP VAR
Öte yandan anketin en dikkat çekici partisi ise İYİ Parti oldu. 2023 seçimlerinde yüzde 9,6 oy alan İYİ Parti bu ankette yüzde 4,8'de kaldı.
İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI
- CHP: Yüzde 34,5
- AK Parti: Yüzde 32,6
- MHP: Yüzde 9,2
- DEM Parti: Yüzde 8,7
- İYİ Parti: Yüzde 4,8
- Zafer Partisi: Yüzde 4,2
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
- Diğer: Yüzde 3,5