Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

2026 yılının ilk seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Piar Araştırma tarafından ocak ayında gerçekleştirilen çalışmada, seçmenin güncel siyasi tercihleri ölçüldü.

26 İLDE 2120 KİŞİYLE YAPILDI

Anket kapsamında 26 ilde toplam 2120 katılımcıya, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Anket sonuçlarına göre CHP, önceki ölçümlere kıyasla oy oranını 1,7 puan artırarak yüzde 34,5'e ulaştı. AK Parti ise yüzde 32,6 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki farkın yaklaşık 2 puan olduğu görüldü.

MHP VE DEM PARTİ KAFA KAYAFA

Araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 9,2 olarak ölçülürken, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8,7 seviyesinde kaydedildi.

İYİ PARTİ'DE BÜYÜK KAYIP VAR

Öte yandan anketin en dikkat çekici partisi ise İYİ Parti oldu. 2023 seçimlerinde yüzde 9,6 oy alan İYİ Parti bu ankette yüzde 4,8'de kaldı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI