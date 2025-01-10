Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

ARADAKİ FARK 1 PUAN

ORC'nin anketinde; AK Parti yüzde 30.2 ile birinci sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 29 olarak belirlendi. Öcalan çıkışıyla gündeme gelen Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki MHP'nin yüzde 9.2'lik kesimin desteğini aldığı ankette; DEM Parti 7.5, Yeniden Refah Partisi 5.1, İYİ Parti 4.4, Zafer Partisi 4.2, Büyük Birlik Partisi ise 1.8 ile listeye girdi.

GENÇ PARTİ SÜRPRİZ YAPTI

ORC'nin anketinde dikkat çeken bir başka detay da Burçin Şahindur'un genel başkanlığını yaptığı Genç Parti'nin yüzde 0.8'lik oy oranı ile Saadet Partisi ile aynı oranda destek alması dikkat çekti.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;