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Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

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ORC Araştırma tarafından 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmaya göre; AK Parti yüzde 30.2 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 29 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin 9.2, DEM Parti'nin yüzde 7.5, Yeniden Refah'ın yüzde 5.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Burçin Şahindur'un genel başkanlığını yaptığı Genç Parti'nin Saadet Partisi ile aynı oyu alması dikkat çekti.

Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

ARADAKİ FARK 1 PUAN

ORC'nin anketinde; AK Parti yüzde 30.2 ile birinci sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 29 olarak belirlendi. Öcalan çıkışıyla gündeme gelen Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki MHP'nin yüzde 9.2'lik kesimin desteğini aldığı ankette; DEM Parti 7.5, Yeniden Refah Partisi 5.1, İYİ Parti 4.4, Zafer Partisi 4.2, Büyük Birlik Partisi ise 1.8 ile listeye girdi.

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

GENÇ PARTİ SÜRPRİZ YAPTI

ORC'nin anketinde dikkat çeken bir başka detay da Burçin Şahindur'un genel başkanlığını yaptığı Genç Parti'nin yüzde 0.8'lik oy oranı ile Saadet Partisi ile aynı oranda destek alması dikkat çekti.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;

  • AK PARTİ %30,2
  • CHP %29
  • MHP %9,2
  • DEM %7,5
  • YRP %5,1
  • İYİ %4,4
  • ZAFER %4,2
  • BBP %1,8
  • TİP %1,5
  • YMP %1,2
  • GELECEK %1,2
  • DEVA %1,1
  • A PARTİ %0,9
  • GP %0,8
  • SP %0,8
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

akpnin kendi seçmenine yaptırdığı anket millet yemez bunlarl

Yorum Beğen69
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Haber YorumlarıGerçek:

Bırakın bu sahtekarlığı artık. Kendi yalanlarınız da boğulun emi. Hala bu cumhur ittifakına inananlara da elbet hesap vakti Allah bize kulum al hakkını al diyecektir.

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSktgdn:

Apo ya bunca destek yapan akp ye mhp nasıl oluyor da bu kadar oy alıyor , ekonomik durum da ortadayken, hiç inandırıcı gelmedi, tamamen yalan haber

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

Bizim millet koyun gibii halaa oy veriyorlar ya ne diim

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yahu bırakın abi seçim yok seçim tarihi yok. sürekli ülkede siyasi, çekişmeye ateşe benzin döküyorsunuz... Siyasiler ülke yararına iş yapamayacak duruma getiriyorsunuz bu çekişmeyi körüklemekle. Bırakın adamlar siyasi çekişmeden başlını kaldırıp vatandaşa hizmete yönelsin.

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Haber YorumlarıLutfi Turan:

Yalannn yalannn

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

AKP MHP APO hala bu kadar oy alabiliyorsa, ben bu milletin aklina yanarim

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

hıımmmm

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

eee ne olacak şimdi heykelciler

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" in AKP'si, 15 AYDIR Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ "oturup seyrettiği" için mi % 30 oy almış ?....... "PÜSKEVİT" in MHP'si teröristbaşını Meclis'e getirmeye çalışıtığı için mi % 9 oy almış ?........ KARGALAR BİLE BU ANKETE GÜLER.........

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