Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
ORC Araştırma tarafından 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmaya göre; AK Parti yüzde 30.2 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 29 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin 9.2, DEM Parti'nin yüzde 7.5, Yeniden Refah'ın yüzde 5.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Burçin Şahindur'un genel başkanlığını yaptığı Genç Parti'nin Saadet Partisi ile aynı oyu alması dikkat çekti.
Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayınladı.
ARADAKİ FARK 1 PUAN
ORC'nin anketinde; AK Parti yüzde 30.2 ile birinci sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 29 olarak belirlendi. Öcalan çıkışıyla gündeme gelen Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki MHP'nin yüzde 9.2'lik kesimin desteğini aldığı ankette; DEM Parti 7.5, Yeniden Refah Partisi 5.1, İYİ Parti 4.4, Zafer Partisi 4.2, Büyük Birlik Partisi ise 1.8 ile listeye girdi.
GENÇ PARTİ SÜRPRİZ YAPTI
ORC'nin anketinde dikkat çeken bir başka detay da Burçin Şahindur'un genel başkanlığını yaptığı Genç Parti'nin yüzde 0.8'lik oy oranı ile Saadet Partisi ile aynı oranda destek alması dikkat çekti.
İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;
- AK PARTİ %30,2
- CHP %29
- MHP %9,2
- DEM %7,5
- YRP %5,1
- İYİ %4,4
- ZAFER %4,2
- BBP %1,8
- TİP %1,5
- YMP %1,2
- GELECEK %1,2
- DEVA %1,1
- A PARTİ %0,9
- GP %0,8
- SP %0,8