Yeni Tunceli Valisi belli oldu

Yeni Tunceli Valisi belli oldu
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Bülent Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından Merkez Valiliği'ne çekilmesinin ardından yeni Tunceli Valisi belli oldu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tunceli Valisi olarak atandı. Tekbıyıkoğlu ise Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne getirildi. Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de iki PKK'lı yönetici için anma programı düzenlenmesi sonrası merkeze çekilmek için dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi'nin kayyumu Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla geçtiğimiz hafta merkeze çekilmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİLECİK VALİSİ, TUNCELİ'YE ATANDI

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tunceli Valisi olarak atandı. Tekbıyıkoğlu ise Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne getirildi. Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise Bilecik Valisi olarak atandı.

Yeni Tunceli Valisi belli olduVali Şefik Aygöl

PKK ANMASI KRİZ ÇIKARDI İDDİASI

Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta PKK'lı iki yönetici için düzenlenen bir anma törenine izin verilmesi sonrası, merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

Bülent Tekbıyıkoğlu, DEM Partili Tunceli Belediyesi'ne 22 Kasım 2024'te kayyum olarak atanmıştı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a, yargılandığı davalarda "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları:

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ihanet sırasına girenlerin kimi keşke yunan kimi keşke pkk galip gelseydi diyor bunlar aslında kime hizmet ettiklerini pek bilmiyor gerçekten bilseler her aynanın karşısına geçip baktıklarında gördükleri kişiden iğrenirlerdi

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