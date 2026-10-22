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Yeni Partili Tanrıkulu TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na yeniden başkanvekili seçildi

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CHP'den istifa edip Yeni Partiye geçen Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliğine yeniden seçildi. Komisyon, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliğine Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeniden seçildi.

Komisyon, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı. Yanık, açılışta yaptığı konuşmada, Yeni Partinin kurulması sonrası Meclis'te yeni bir grup oluştuğunu, bu nedenle siyasi partilerin gruplarının oranlarında değişiklik yaşandığını belirtti.

Daha önce CHP'de olan Komisyon Başkanvekilliği hakkının Yeni Partiye geçtiğini söyleyen Yanık, sandalye dağılımındaki değişikliğin alt komisyonlara da yansıyacağını kaydederek, "Genel Kuruldaki oranları dikkate alındığında 10 üyeden oluşan alt komisyonlarda AK Parti 5, Yeni Parti 2, DEM Parti, MHP ve CHP 1 şeklinde temsil edilecek. Yapılan hesaplama bu şekilde bir dağılımı gerektiriyor." dedi.

Toplantıda, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'den istifa edip Yeni Partiye geçmesi nedeniyle boşalan Komisyon Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Başkanvekilliğine Tanrıkulu yeniden seçildi.

Kaynak: AA
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