Haberler

YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı seçimini Ahmet Eren Memiç 812 oyla önde tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı seçimini Ahmet Eren Memiç 812 oyla önde tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı seçimini Ahmet Eren Memiç 812 oyla önde tamamladı; Yasemin Adalı 274 oyda kaldı. Seçimde 157 geçersiz pusulanın 154'ünde Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın ismi yazılıydı; bu pusulaların mevcut yönetime tepki amacıyla kullanıldığı belirtildi.

YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı seçiminde Ahmet Eren Memiç ile Yasemin Adalı'nın yarıştığı seçim sonuçlandı. Toplam bin 243 oyun kullanıldığı seçimde Ahmet Eren Memiç 812 oy alarak seçimi önde tamamladı. Seçimde dikkat çeken detay ise protesto oyları oldu.

YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde parti üyeleri sandık başına gitti. Ahmet Eren Memiç ile Yasemin Adalı'nın yarıştığı seçimde oyların sayımının ardından sonuçlar belli oldu. Sayım sonucunda Ahmet Eren Memiç 812 oy alırken, Yasemin Adalı 274 oyda kaldı. Sandıktan toplam 157 boş oy çıktı. Seçimde bin 243 oy kullanılırken, boş oyların yanı sıra protesto niteliğindeki pusulalar da dikkat çekti. Seçimde geçersiz olarak değerlendirilen 157 pusulanın 154'ünün üzerinde YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın isminin yazılı olduğu görüldü.

Söz konusu pusulaların, parti teşkilatındaki bazı üyelerin mevcut yönetime yönelik tepkisini göstermek amacıyla kullanıldığı belirtildi. Pusulaların geçersiz sayılmasına rağmen, üzerlerinde aynı ismin yer alması seçimde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor

Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
3,5 yaşında öksüz kaldı, Türk diplomat evlat edindi! 'Arap Osman'ın hedefi Kırkpınar'da başpehlivanlık

Türk diplomat evlat edindi! Er meydanlarının Arap Osman'ı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Sarıyer-Kilyos Tüneli yıl sonunda açılıyor, Çerkezköy-Kapıkule hızlı treni önümüzdeki ay hizmette

İstanbul'da o tünel için tarih verildi! Hızlı trende geri sayım
Gaziantep’te bir şahıs evde tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti

Evdeki tartışma vahşetle bitti! İkisi de hayatını kaybetti
Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

Ne yaptığını görenler anlam veremedi! Ünlü yıldızın ilginç anları
İsim verip ''Paraları yemişsiniz'' diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi

İsim verip 'paraları yemişsiniz' diye yüklendi! Gerginlik had safhada
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Devlet hastanesinde 1 senede 1 milyar liradan fazla zarar
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada

7 kişinin can verdiği facia kamerada