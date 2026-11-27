Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Partiden yapılan açıklamaya göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Özel'e Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman da eşlik etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüştü.
Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Öz ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmede Özel'e, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman da eşlik etti.
Kaynak: AA