Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Parti 81 ilde 24-27 Ekim'de kongreye gidiyor, 1000'i aşkın delege belirlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti, 1. Olağan Kurultay süreci kapsamında 81 ilde 24-27 Ekim'de il kongreleri düzenleyecek; 1000'in üzerinde delege belirlenecek. Genel başkanlık ön seçiminde 750 bini aşkın üye oy kullanabilecek; oylama 7 veya 8 Kasım'da yapılacak, kurultay 14-15 Kasım'da toplanacak.

Yeni Partide, 1. Olağan Kurultay süreci kapsamında 81 ildeki il kongreleri, 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 26 Ağustos'ta başlayan kongre takvimi süreci işliyor.

Partide, ilk olarak, 26-27 Eylül'de ilçelerde ön seçim uygulaması yapıldı. Ardından, 3-6 Ekim'de yapılan ilçe kongreleriyle, ilçe başkanları ve yönetimleri ile il kongrelerinin delegeleri belli oldu.

Kurultay takvimi, 18 Ekim'de 410 bini aşkın üyenin katılımıyla 69 ilde il başkanlığı ön seçiminin yapılmasıyla devam etti.

Ön seçimleri, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde kurucu il başkanları kazandı.

İl kongrelerinde kurultay delegeleri belli olacak

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, il yönetimlerinin belirlenmesi için 24-27 Ekim arasında 81 ilde kongre düzenlenecek ve kurultay delegeleri belli olacak. İl kongreleri sonucunda, 1000'in üzerinde kurultay delegesinin çıkması öngörülüyor.

Öte yandan partide, 1. Olağan Kurultay süreci dolayısıyla genel başkanlık için de ön seçim yapılacak. Bu kapsamda, 81 ildeki 750 bini aşkın parti üyesi, genel başkanı belirlemek için oylama hakkına sahip olacak. Söz konusu üye oylamasının, 7 veya 8 Kasım'da yapılması bekleniyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması öngörülen ön seçimin ardından, 14-15 Kasım'da partinin ilk olağan kurultayı düzenlenecek.

Kurultayın, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdüler

İnsanlık dışı görüntüler! Zavallı hayvanı sopalarla dövdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

İkonik fotoğraftaki küçük kız şimdi 15 yaşında! Son hali ortaya çıktı
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı

Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında