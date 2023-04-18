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Yeni il başkanı atandı

Yeni il başkanı atandı

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa'nın istifasının ardından yeni il başkanı atandı.

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa'nın istifasının ardından yeni il başkanı atandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimi öncesi Yeniden Refah Partisi il başkanlığı görevinden istifa ederek, milletvekili aday adayı olan Cafer Arslanboğa'nın yerine bir atama yapıldı. Partinin genel merkezi tarafından yapılan atama il başkanlığı görevine Mustafa Uz getirildi. - BİLECİK

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Bilecik Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Refah Partisi 14 Mayıs Bilecik Politika Haberler

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