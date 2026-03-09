Haberler

Yemen hükümeti, Husileri İran adına herhangi bir askeri eyleme kalkışmaması konusunda uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Başbakanı Zindani, Husilere İran'ın gündemine hizmet eden askeri eylemlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, Yemen topraklarının uluslararası çıkarlara yönelik saldırılarda kullanılmasının tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yemen hükümetinin, Husileri İran'ın gündemine hizmet edecek herhangi bir askeri maceraya girişmemeleri konusunda uyardığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Arap Birliği Konseyinin bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere çevrim içi düzenlenen olağanüstü bakanlar toplantısında konuştu.

Zindani, konuşmasında, Husileri " İran'ın gündemine hizmet eden herhangi bir askeri maceraya dahil olmanın sonuçları" konusunda uyardı.

Yemen topraklarının komşu ülkelere ya da uluslararası çıkarlara yönelik saldırılar için kullanılmasına da karşı çıkan Zindani, bunun Yemen'in ve halkının güvenliği ile bölgenin emniyet ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Zindani ayrıca, İran hükümetinin Arap ülkelerine yönelik saldırıları meşrulaştırmak için öne sürdüğü tüm gerekçeleri reddettiklerini ifade etti.

İran'a uluslararası yükümlülüklerine saygı gösterme çağrısı yapan Zindani, milisler ve silahlı gruplara destek vererek Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale eden tırmandırıcı politikalara son verilmesini istedi.

Zindani, Arap dünyasının karşı karşıya bulunduğu tehditlerin, ortak çaba ve tutumların güçlendirilmesini gerektirdiğini, bunun da Arap ülkelerinin bu tehditlerle mücadelede kolektif kapasitesini artıracağını kaydetti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesi, 7 mart akşamı güvenlik birimlerinin Yemen topraklarında, Husilere ait olduğu tahmin edilen füze rampalarına ilişkin hareketlilik tespit ettiğini ve bunun İsrail'e füze fırlatılabileceği endişesiyle alarm durumunu yükselttiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Bernardo Silva'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Galatasaraylıları zevkten dört köşe edecek haber
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti