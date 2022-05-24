Yazıcıoğlu'nun helikopterinin bakımları yapılmamış - Haberler

Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta görülen duruşmasından dönen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kırşehir teşkilatı ziyaretinde yaptığı açıklamada, helikopter teknisyeninin itirafta bulunduğunu söyledi.

Çayır, "Helikopter şirketinin teknisyenini mahkemede dinledik. Hayretler içerisinde kaldık. Günü geçmiş, mutlak anlamda servise gitmesi gereken ve değişmesi gereken parçalar servise gitmemiş. Bakımı geçmiş bir helikopteri uçuşa yönlendirmişler" dedi.

Sivil Havacılığın bakımı yapılmamış bir helikoptere nasıl uçuş izni verdiğini de anlamadığını aktaran Çayır, "Helikopterin bakımlarının yapılmadığını bugün Kahramanmaraş'ta mahkemede olan teknisyen K.K., itiraf etti. Teknisyen, 'uçarken helikopterin bakım zamanları da geçmişti' diyor. Gün boyu kayda değer ve sonucu etkileyecek bir gelişme yaşanamadı. 13 yıldır sonuca götürecek bir şey göremedik" diye konuştu.

"BAZILARI, FAİLE MEÇHUL GİTSİN BEKLENTİSİNDE"

13 Yıl önce BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içerisinde olduğu helikopterin düşmesi olayıyla ilgili bazı kesimlerin faile meçhul beklentisinde olduğunu anlatan Çayır, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Neden işin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz. Sorular gittikçe çoğalıyor. Mahkeme suikast davasını görüyor olsa yaşanan olayda farklı boyuta gider. Bugün imamla papazın masalını dinledik. Gerçekten yaşananlar üzüntü verici esas ve gerçeğe ilişkin hiçbir şey yok. Sanıyorum birileri bu davayı bir an önce kapatmak istiyor".

Kırşehir teşkilatında İl Başkanı Şevket Göçmen, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yeşil ve Nizam-I Alem Ocakları Başkanı Zafer Ateş ile bir süre sohbet eden Çayır, Kırşehir'den ayrıldı.

(Enderhan Öz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika