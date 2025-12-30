"Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında, TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanan programda tartışma yaşandı. Olgun, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'ya "büyük hizmetler yaptığını" savunurken Burhan, "3 somut hizmeti sayar mısınız?" sorusunu yöneltti. Olgun'un somut proje örneği verememesi ve "Ankara'yı stresten kurtardı" demekle yetinmesi sosyal medyada gündem oldu.
- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'ya büyük hizmetler yaptığını savundu.
- Sinan Burhan, Hakan Şeref Olgun'dan Mansur Yavaş'ın Ankara'ya kazandırdığı üç somut hizmeti saymasını istedi.
- Hakan Şeref Olgun, tartışma sırasında somut projeler sıralamakta zorlandı ve yeni bir proje örneği vermedi.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında Ankara'da yürütülen belediye hizmetleri üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.
Bir program sırasında konuşan Hakan Şeref Olgun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'ya "büyük hizmetler yaptığını" savunarak, Yavaş'ın son seçimlerde yüzde 60 oy aldığınıifade etti.
"3 SOMUT HİZMETİ SAYAR MISIN?" DİYE SORDU
Bunun üzerine Sinan Burhan, Olgun'a doğrudan "Madem büyük hizmetler yapıldı, Ankara'ya kazandırılan üç somut hizmeti sayar mısınız?" sorusunu yöneltti. Tartışmanın bu bölümünde Olgun'un somut projeler sıralamakta zorlandığı görüldü.
"ANKARA'YI STRESTEN KURTARDI"
Olgun'un, "Ankara'yı stresten kurtardı" ifadesini kullanması üzerine Burhan, bugün Ankara'da trafik, su ve yaşam stresidahada arttı. Burhan, "En büyük proje 'stresten kurtarmak' olarak açıklanıyorsa bu, ortada somut bir proje olmadığını kabul etmektir." Dedi.
PROGRAM GÜNDEM OLDU
Tartışma sırasında Olgun'un yeni bir proje örneği vermemesi dikkat çekerken, program sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.