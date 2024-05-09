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Yavuzeli ilçesinde yeni kaymakamlık binası hizmete açıldı

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Yavuzeli ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık binası hizmete açıldı. Binada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlükleri bulunuyor.

Yavuzeli ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık binası hizmete açıldı.

Yavuzeli ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık binası hizmete açıldı. Yavuzeli'ne yapılan yeni bina 3 katlı olup, binanın içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüklerinin bulunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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