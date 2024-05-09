Yavuzeli ilçesinde yeni kaymakamlık binası hizmete açıldı

Yavuzeli ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık binası hizmete açıldı.

Yavuzeli ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık binası hizmete açıldı. Yavuzeli'ne yapılan yeni bina 3 katlı olup, binanın içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüklerinin bulunuyor. - GAZİANTEP