Yargıtay Üyesi Şikayetini Geri Çekti, Barış Pehlivan'ın Beraat İhtimali Arttı

Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı için 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki şikayetini geri çekti.

Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde 30 Kasım 2022'de "Mide bulandıran öykü" adlı bir makale kaleme alan Gazeteci Barış Pehlivan, yazıda adı kodlanarak yazılan Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle yargılanıyordu.

Hakim Ömer Faruk Aydıner, 16 Kasım Perşembe günü yapılacak olan duruşma öncesi avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.

Aydıner'in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.

Aydıner, dilekçesinde şunları ifade etti:

"Şikayete konu yazı satın almış olduğum daire meselesine ait olup, olayın husisiyeti görevimle alakalı değildir. Kaldı ki, bu konuda iddia sahibi asıllar hakkında dava açılmış olup, dava devam etmektedir. Her ne kadar şikayatçi olmuş isem de şikayetimden vazgeçiyorum."

AVUKAT HÜSEYİN ERSÖZ: MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR BERAAT OLMALI

Gazeteci Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayetini geri çekmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıtklama yaptı. Ersöz şunları kaydetti:

"Barış Pehlivan'ın cezaevinde olmasına gerekçe oluşturan davanın müştekisi Ömer Faruk Aydıner şikayetini geri çekti. Barış Pehlivan, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaretten' yargılanıyor. Bu suç 'şikayete bağlı değil'. Yani şikayetten vazgeçilmesi davayı neticelendirmiş olmuyor. Ancak şikayetçi dahi Barış Pehlivan'ın yazısı 'görevimle alakalı değil' derken mahkeme düşme mi yoksa beraat kararı mı verecek, perşembe günü göreceğiz. Kanaatimizce mahkemenin vereceği karar düşme değil beraat olmalı! Çünkü Barış Pehlivan'ın yazdığı yazının ifade hürriyeti kapsamında olduğuna şüphe yok. Bu sebeple perşembe günkü duruşmada bir kez daha basın özgürlüğüne vurgu yapıp, beraat kararı verilmesini talep edeceğiz."

GÖRSEL DÖKÜMÜ

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