Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası TBMM pazartesi gününe kadar tatile girebilir

Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

CHP'Lİ VEKİLLER GENEL KURUL'A KATILMAYIP İSTANBUL'A GİDECEK

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP Milletvekillerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeleri talimatını verdi. TBMM Genel Kurulu devam ederken, ara verildiği, CHP'li vekillerin Genel Kurul'a katılmayıp İstanbul'a gideceği öğrenildi.

BÜTÜN MUHALEFET VEKİLLERİ GENEL KURUL'DAN ÇIKTI

Meclis'e verilen aranın ardından Genel Kurul'a devam edilebilmesi için 201 milletvekilinin Genel Kurul'da olması gerekiyor. Edinilen bilgilere göre; bütün muhalefet vekilleri Genel Kurul'dan çıktı.

MECLİS PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TATİLE GİREBİLİR

Meclis'te bulunan AK Parti ve MHP'li vekillerin sayısının Genel Kurul açılmasına yetmeyeceği belirtildi. Meclis'in Pazartesi gününe kadar tatil edilmesi bekleniyor.