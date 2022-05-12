Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası TBMM pazartesi gününe kadar tatile girebilir
Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüm vekillerine İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeleri talimatı verdi. CHP'li vekillerin İstanbul'a hareketi sonrası muhalefet vekillerinin de Genel Kurul'a girmeme kararı aldığı öğrenilirken, yaşanan gelişme sonrasında AK Parti ve MHP'li vekillerin Genel Kurul'u açık tutmaya yetmeyeceği ve Meclis'in pazartesi gününe kadar tatile girebileceği öğrenildi.
Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP Milletvekillerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeleri talimatını verdi. TBMM Genel Kurulu devam ederken, ara verildiği, CHP'li vekillerin Genel Kurul'a katılmayıp İstanbul'a gideceği öğrenildi.
Meclis'e verilen aranın ardından Genel Kurul'a devam edilebilmesi için 201 milletvekilinin Genel Kurul'da olması gerekiyor. Edinilen bilgilere göre; bütün muhalefet vekilleri Genel Kurul'dan çıktı.
Meclis'te bulunan AK Parti ve MHP'li vekillerin sayısının Genel Kurul açılmasına yetmeyeceği belirtildi. Meclis'in Pazartesi gününe kadar tatil edilmesi bekleniyor.