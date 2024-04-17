Yargıtay Başkanı 19. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 19. turunda da sonuç çıkmadı. Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yeni başkanın seçilmesi için 20. tur oylamasına geçildi.

SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMIYOR

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

OYLAMA SONUCU

Seçimin ilk 19 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 19'uncu tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu şu şekilde oldu:

3. Hukuk Dairesi Başkanı: Ömer Kerkez: 138,

Mehmet Akarca: 113

20. TURA GEÇİLDİ

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerde 20'nci tur oylamasına geçildi. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.