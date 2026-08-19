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Yargı Hizmetleri Rehberi Yayımlandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, dava ve soruşturmaların erken tespiti ile gecikmelerin önlenmesi amacıyla hazırlanan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını duyurdu. Bürolar, hedef süre takibi ve Alo Adalet 135 başvurularını etkin değerlendirecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ' Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu bürolarımızla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek, idari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek, Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz. Tüm çalışmalarımızı mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve adli süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceğiz. Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız. Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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