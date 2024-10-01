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Erdoğan'ın "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma yok" sözlerine Yapıcıoğlu'ndan yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma yok" sözlerine HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan yanıt geldi. TBMM bahçesinde Haberler.com canlı yayınında konuşan Yapıcıoğlu, "Bizim başkentin yerini, İstiklal Marşı'nı değiştirelim gibi bir talebimiz yok. 'Anayasalarda değiştirilemez maddelerin olması doğru bir yöntem değil.' diyoruz. Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok." dedi.

Anayasa değişikliğine yönelik tartışmalar devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuyu başka bir boyuta taşıdı. Yapıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır." dedi. Yapıcıoğlu eleştirilerin odağı olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

YAPICIOĞLU: PEK ÇOK ANAYASA HUKUKÇUSU AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Meclis bahçesinde Haberler.com canlı yayınına katılan HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni bir açıklama yaptı. Yapıcıoğlu şunları söyledi: "Biz bunları söyledikten sonra neredeyse koro halinde bütün partiler biz dördüncü maddeye dokundurtmayız dediler. Çünkü 4. madde kalkarsa diğer 3 maddenin kaldırılmasının önü açılır. Madem siz halkın yüzde 99'unu temsil eden partiler olarak, bu maddeler değişmesin diyorsanız niye korkuyorsunuz? Anayasa'da değiştirilemez maddelerin olması gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır diyoruz. Pek çok anayasa hukukçusu aynı şeyi söylüyor.

"BİZİM CUMHURİYET'LE BİR KAVGAMIZ YOK"

Bizim şu anda başkentin yerini değiştirelim, İstiklal Marşı'nı değiştirelim gibi bir talebimiz yok. Biz basit bir şey söylüyoruz. Teorik, hukuki, siyasi olarak anayasalarda değiştirilemez maddelerin olması doğru bir yöntem değil.

Bizim Cumhuriyetle bir kavgamız yok. Bugün için ilk 4 maddeyi değiştirme ihtiyacı olmayabilir. Ama yıllar sonra bu maddelerin değişmesi yönünde bir talep olursa, bizim onların önünü kesme gibi bir hakkımızın olmadığını söylüyoruz. HÜDA PAR'ın bayrağa İstiklal Marşı'na Cumhuriyete düşman olduğunu söyleyip iftira ediyorlar."

Erdoğan'ın
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu Politika Güncel

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Yorumlar (12)

Özcan Özcan:

BOŞ YAPMA ZEKO SEN DEĞİL AĞBABALARIN DAHİ DOKUNAMAZ İLK 4 MADDEYE.

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Özcan Özcan:

OYUN KADAR KONUŞ DESELER AĞZINI AÇAMAZSIN

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Revolver:

birileri buna ahmağa anlatır gibi anlatmış sanırım. böyle birşeyi yapamayacağını... böyle R yaparsın işte...

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Özcan Özcan:

ŞU UCUBE SİSTEM 0.03 OYU OLAN HİZBULLAH ARTIĞI PARTİLERİ DE BAŞIMIZA ADAM ETT.

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Mahmutabla:

Hüdaparın parti tüzüğünü okuyun anlarsınız bayrakla, vatanın bütünlüğü ile bir sorunları var mıymış yok muymuş,. Herşey apaçık ortada.

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Masum Suçlu:

Ya ben kuranı okuyorum eski alimlerden tefsir siyer Müslümanin anayasası kuran diyor islamin ilk cumhurbaskani yada baskani Hz Muhammet diyor din devlet ayrılmaz ayıran kabul eden müşrik olur diyor. Yeri göğü yaratan Allah hayata karışır zaten tüm peygamberler bozuk sistemleri yıkıp ilahi sistemi kurmak için geldiğini söylüyor. Bu durumda Türkiye Müslümanlarının durumu ne olacak halk bunu bilmiyor hocalarda hapis yada görevden oluruz diye halka söyleyemiyor. Eski alimler mi yala konuşuyor

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Serdar null:

deyiştirilemez kardeşim açık ve net bir madde l, senin asıl derdin ne onu açık açık söylede herkes bilsin,

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Ali Tokgönül:

Yapıcıoğlu , şayet sen kendince Müslümansan sana inanmıyorum . Takiye yapıyorsun , mış gibi yapıyorsun . Sen , bizim cumhuriyetle bir sorunumuz yok diyorsun ya YALAN söylüyorsun . 4 . madde de- ğiş- meeezz , kimsenin de gücü yetmez . Bunu böyle bilesiniz . .

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Ahmet Çakır:

hassittir seni.maddelere takılmış lafa bak.bizde yedik.

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Alkurt:

Vatan haini yapicibozucu seni. Senin derdin Cumhuriyet. Sıkar biraz, ilk dört maddesi asla değiştirilemez

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