Yalova'ya yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yalova'ya 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakam atandı. Yalova'da görev yapan 3 vali yardımcısı ise başka şehirlerde görevlendirildi. Altınova Kaymakamı da değişti.