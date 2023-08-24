Yalova'ya yeni vali yardımcıları ve kaymakamlar atandı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yalova'ya 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakam atandı. Yalova'da görev yapan 3 vali yardımcısı ise başka şehirlerde görevlendirildi. Altınova Kaymakamı da değişti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yalova'ya 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakam atandı. Yalova'da görev yapan 3 vali yardımcısı ise başka şehirlerde görevlendirildi.
Yalova'da vali yardımcılığı görevlerine Konya Vali Yardımcısı Deniz Pişkin ile Elazığ Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan atandı. Yalova'da görev yapan vali yardımcılarından Albul Rauf Ulusoy, Kocaeli Vali Yardımcılığı'na, Aziz Mercan Bolu Vali Yardımcılığı'na, Mustafa Asım Alkan ise İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.
Altınova Kaymakamı Kazar oldu
Öte yandan 5 yıldır Yalova'da görev yapan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Tekirdağ Saray Kaymakamlığı'na atandı. Özyiğit'in ise Yozgat Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar atanan isim oldu.
Bir süredir Armutlu'da görev yapan Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın'ın da asaleten atanması gerçekleşti. - YALOVA