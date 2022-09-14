Yalova haber... Vali Ali Çelik, Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi'nde

Kütahya Valisi Ali Çelik, Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'de hem kayak sporu hem de termal sıcak su bakımından zengin olan Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'ndeki yapılan çalışmaları ve Kayak Evi'nde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik'e, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve protokol üyeleri eşlik etti.

Vali Çelik, Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde yürütülen çalışmalar ve yapımı devam eden Kayak Evi inşaatı hakkında Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'dan bilgi aldı.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin tarihi, kültürel ve spor yönünden sunduğu imkan ve değerleri ile Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Başkan Akçadurak; "İlçemizin gözbebeği olan Murat Dağını, diğer kayak merkezlerinden ayıran çok önemli bir özelliğe var. Vatandaşımız buraya geldiğinde orman havası, kayak merkezi ve termal suyu aynı anda kullanabilme imkanı buluyorlar. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve görüşmeler neticesinde elimizdeki bu değeri ilçe ekonomisine kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA